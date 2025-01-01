2024’te getiride dünyada ilk 3’e girilirken borsada ilk hedef 15.000

Borsa İstanbul'da 2019'da başlayan yükseliş trendi, 2024'te de devam etti. 2023'ü 7.470 puandan tamamlayan endeks, 2024'ün Temmuz ortasında 11.252 ile tarihi zirve yaptıktan sonra, Kasım ayının ilk haftasında ise 8.500 puanın altını gördü. Bu seviyenin ardından tekrar çıkışa geçen endeks Aralık ayında tekrar 10 bin puana ulaştı. Böylece 2024 yılını yüzde 35 civarında primle tamamlayan Borsa İstanbul, tarihinde ilk defa 6 yıl art arda yükseldi. Borsa İstanbul 2019'da yüzde 25.3, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6, 2023'te ise yüzde 35.6 yükselmişti. Endekste 2018 sonundan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 998'e ulaştı. Borsa İstanbul sergilediği performansla dünyada ilk üçe girmeyi başardı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Borsa İstanbul, 2024'te sergilediği performansla dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası konumunda bulunuyor. 2024'te Arjantin yüzde 177.4 ile en fazla yükselen piyasa olurken, Venezuella yüzde 103.2 ile ikinci sırada... Borsa İstanbul'un 2024'ün ikinci yarısında özellikle mevduatın artan cazibesinin etkisiyle ivme kaybı yaşadığına dikkat çeken analistler, 2025'te ise senaryonun değişeceği görüşünde. Faizin azalan cazibesi ile tekrar borsaya ilginin artması beklenirken, bankacılık başta olmak üzere sektörel hareketlerin öne çıkacağı vurgulanıyor.