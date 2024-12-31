Uludağ tarifesi! Kar yağışlarıyla bu sene sezonu zamanında açan ünlü kayak merkezi fiyatlarıyla gündem oldu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da bir kişi için gecelik konaklama bedeli 8 bin liradan başlıyor. Teleferik ile gidiş-dönüşün 300 lira olduğu Uludağ'a, taksiyle gitmek isteyenlerin ise gidiş-dönüş için 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 3 bin, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli bin lirayı buluyor. Böylece bir gecelik tatilin günlük maliyeti 12 bin 500 liradan başlıyor. Uludağ'da yılbaşında paket programlar ise kişi başı gecelik 20 bin lira.



"SEZON ZAMANINDA GELDİ"

Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ'da sezondan umutlu olduklarını söyleyen otel işletmecisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "3 sezondur geç gelen kış sezonumuz, bu sene zamanında geldi. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'i buluyor. Odaların içeriğine göre fiyatlar değişiyor" dedi.

- Konaklama (kişi başı/en az): 8.000 TL

- Yılbaşı paketi (kişi başı/en az): 20.000 TL

- Teleferik (gidiş-dönüş): 300 TL

- Taksi (gidiş-dönüş): 2.500 TL

- Kayak dersi (saati): 3.000 TL

- Ekipman kiralama (günlük): 1.000 TL

- Sucuk-ekmek: 250-300 TL