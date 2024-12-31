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2025 Ocak zammı için tahmin değişti: Anketten ne çıktı?

20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı anketten geldi. Enflasyon tahminine göre yeni maaşlar da belli oldu.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
2025 Ocak zammı için tahmin değişti: Anketten ne çıktı?

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    Milyonlarca memur ve emekli, Ocak zammı için Aralık ayı enflasyon verisine kilitlendi. Bu verinin açıklanmasıyla Ocak zammı belli olacak. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6 artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

    ANKETTEN NE ÇIKTI?
    Artış merakla beklenirken, Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankette 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.21 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42 çıkacak. Memurların ve emeklilerinin artışı ise yüzde 5.84 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.19'a ulaşacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 984, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 732 liraya yükselecek.

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