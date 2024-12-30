Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç çalışmalarını anlattı: Teknoloji devrimi iklim krizini yenecek

Dünya iklim krizi ile mücadeleyi birinci öncelik olarak ele almış durumda. Sanayileşmenin getirdiği sonuçlar, gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için yok edilmeye çalışılıyor. Bu noktada enerjiyi yoğun olarak kullanan teknoloji şirketleri dikkat çekiyor. Bir yandan da teknolojinin onarıcı gücünü kullanma stratejisiyle hareket eden şirketler öne çıkıyor. Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda liderlik yapan şirketlerden birisi de Turkcell. 2050 hedeflerine adım adım yürüyen ve yatırımlarını hızlandıran Turkcell'in CEO'su Dr. Ali Taha Koç sorularımızı cevaplandırdı.



TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRL��K KONUSUNDA ÖNCÜ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ. SİZ BU KONUYA NASIL BAKIYORSUNUZ?

Ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve bu kaynakları dijitalleşme ile verimli kılmak milli menfaat konusu. Biz de Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticisi olarak, teknolojiyi ve inovasyonu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir kaldıraç olarak konumluyoruz. Dijital dönüşümün iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı rolün bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Hedefimiz, sanayi devriminin tetiklediği iklim krizini 'Teknoloji Devrimi' ile yenmek. Nitekim Türkiye'de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe, sera gazı azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. Ayrıca dünya çapında 20 binin üzerinde şirketin başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi olarak bilinen CDP İklim Değişikliği Programından A notu alan Türkiye'deki tek teknoloji ve telekomünikasyon şirketiyiz. Türkiye'de borsaya kote şirketler arasında sürdürülebilirlik performansı en iyi 25 şirket içinde yer alıyoruz.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA HANGİ STRATEJİLERİ HAZIRLADINIZ?

Turkcell olarak attığımız her adımın ve tüm iş süreçlerimizin çevreye olan etkilerini gözetiyoruz. Bu anlayıştan hareketle, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, şirketimizin çatı stratejilerinden biri olarak, işimizin her aşamasına dahil ettiğimiz bir yaklaşım. Çalışmalarımızı yenilenebilir enerji yatırımları, ekipman modernizasyonu, parametre optimizasyonu gibi birçok başlıkta sürdürüyoruz. Başta yapay zekâ olmak üzere gelişen teknolojiye bağlı olarak çok büyük bir enerji ihtiyacı söz konusu.

"Daha fazla bit, daha az watt" bakışıyla; kullanılan her bir watt için, daha fazla bit koymamız gerekiyor. Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz gerçeğinden hareketle, çevresel sürdürülebilirliği işimizin her aşamasında göz önünde bulunduruyoruz. Sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Turkcell olarak hedefimiz, 2050'de net sıfır bir şirket olmak. Bu alanda yetkin insan kaynağımızla katma değeri yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojileri kullanarak kaynak takibi sağlıyoruz.

Üretim, perakende, e-ticaret, ulaşım, turizm, akaryakıt ve finans başta olmak üzere birçok sektöre yönelik sunduğumuz enerji çözümleri ile şirketlerin maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf yapmalarına ve verimliklerini artırmalarına olanak tanıyoruz. Üretim sektöründe sunduğumuz Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, Dijital Üretim İzleme, Verimlilik Takip ve Sıfır Karbon Salınımı çözümlerimizle müşterilerimizin etkin üretim çalışmalarına destek veriyoruz. Turkcell Enerji şirketimizle de yenilenebilir enerji üretiyoruz.



BAŞTA GREEN DİGİTAL ACTİON OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI ALANDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA FAALİYETLERİNİZ BULUNUYOR. BİRAZ BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARINIZI ANLATIR MISINIZ?

Turkcell olarak COP29 çerçevesinde 16 Kasım'da imzalanan "Green Digital Action" deklarasyonuna destek verdik. Bu deklarasyon, dijital teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kilit rolüne ve dijitalleşmenin çevresel etkilerini azaltmak için iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekiyor. Sektörün tüm paydaşlarının multidisipliner bir bakış açısıyla iş birliği yapması, yenilikçi çözümlere açık olması ve sürdürülebilirlik odaklı stratejiler geliştirmesi, sürdürülebilir bir dönüşümün başarılı olması için elzem. Bu bildiriye verdiğimiz destek, dijital dönüşüm yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya olan katkı sağlama konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi oldu.



TURKCELL KULLANICILARI AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZ HANGİ AVANTAJLARI BERABERİNDE GETİRECEK?

Sürdürülebilirlik odaklı projeler ve dijitalleşme, daha stabil bir internet bağlantısı, daha verimli ağlar ve daha uzun ömürlü ürünler gibi çok çeşitli avantajları beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik projelerimizle, yerel istihdamı ve yenilikçi girişimleri destekleyerek topluma katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda ve geliştirdiğimiz projelerde en büyük önceliğimiz, gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya miras bırakmak.



KENDİ ENERJİNİZİ ÜRETMEK KONUSUNDA İLK ADIMINIZI UŞAK'TA ATMIŞTINIZ. GES YATIRIMLARI İLE HANGİ SONUÇLARA ULAŞACAKSINIZ? YEŞİL ENERJİ KONUSUNDA KATKILARI NE OLACAK? BUNDAN SONRA YİNE GES YATIRIMLARINIZ OLACAK MI?

Güneş enerjisi santralleri 2050 hedefimize giden yolda çok kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin farklı noktalarındaki GES projelerimizin inşaat ve izin süreçleri devam ediyor. 2026 yılının sonuna kadar toplam 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa etmeyi hedefliyoruz.

Bu süre zarfında yapacağımız toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 240 milyon doları bulacak. Böylelikle hem enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karbon salımını azaltmayı amaçlıyoruz. 7 ilde 11 ayrı lokasyonda da GES yatırımlarımız devam ediyor.