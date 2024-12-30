SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Ekonomik istikrarda sorumluluklarımız var

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici "Ekonomik istikrar yönünde önemli mesafe kat ettik ama verimlilik artışında hepimize düşen sorumluluklar var" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Ekonomik istikrarda sorumluluklarımız var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Ekonomik istikrar yönünde önemli mesafe kat ettik ama verimlilik artışında hepimize düşen sorumluluklar var" dedi.

    Mali politikaların sıkılaştırılması sonucunda talepte kısmi bir yavaşlama ile birlikte enflasyonun da düşme sürecine girdiğine değinen Leblebici, "Ben yıllık enflasyon rakamlarından ziyade aylık enflasyona bakıyorum çünkü aylık enflasyon rakamları bundan sonraki trendi gösteriyor. Son aylarda aylık enflasyon oranı yüzde 2-2.5 seviyelerine oturmuş durumda, bu da önümüzdeki yıl itibarıyla yıllık yüzde 25'ler civarında bir enflasyon patikasına doğru gittiğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

    "KREDİLERDE BÜYÜME İVMESİ BAŞLAR"
    Leblebici, "Şimdi artık yatırımların çok ertelenmeyeceği bir döneme girdiğimiz varsayımı altında 2025'in ilk yarısından itibaren kredi cephesinde de büyüme görmeye başlarız" açıklamasını yaptı.

    Bugün yabancı yatırım çekmek, dış kaynak sağlamak, Türkiye'ye ilgiyi artırmanın herkesin sorumluluğu olduğuna değinen Leblebici, "Bankacılık sektörü bunun için çabalıyor. TEB olarak biz bu yıl iki ihraç yaptık, 800 milyon dolara yakın sermaye benzeri kredi getirdik. Sermaye yapımızı gelecek büyümeleri destekleyebilmek için güçlendiriyoruz. Her yıl yenilediğimiz sendikasyon kredimiz var. 2025 yılı içinde sendikasyon rakamını artırıp artırmayacağımıza bakacağız ama kendimizi büyüme için hazırlıyoruz" dedi.

    Leblebici, 2025 beklentilerini anlatırken global ekonominin etkisiyle, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarının etkisiyle, Türkiye'nin önünde iyi bir dönem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

    TEB olarak açık bankacılık uygulamalarını ilk yapan bankalardan biri olduklarını aktaran Leblebici şöyle devam etti:

    "Operasyonel süreçlerimizden kredi notlamaya kadar her süreçte yapay zeka projelerini hayata geçiriyoruz. Geliştirdiğiniz yapay zekâ modellerini çıkarım yapabilir hale getiriyorsanız, o zaman gerçek anlamda ilerleme sağlıyoruz. Bu, bütün iş akış sürecini, müşteriyle ilişkiyi dönüştürüyor. Bu konu en çok odaklanacağımız alanlardan biri olacak."

    "2025'TE YATIRIMLARA ODAKLANILACAK"
    Leblebici, "2025, yatırımlara tekrar odaklanma yılı olacak. Önümüzdeki yıl herkes için büyüme ve kârlılıkları daha iyi hale getirmek ana odak noktası olacak" dedi.

    TEB'in kredilerinin yüzde 45'inin kurumsal kredilerden geldiğini belirten Leblebici, "Portföyün yüzde 25'ini bireysel bankacılık ve kalan yüzde 30'unu KOBİ'ler oluşturuyor" diye konuştu. KOBİ kredilerinin payını 2-3 puan daha artırabileceklerini aktaran Leblebici, "2025'te kredilerde reel büyümemiz enflasyonun 10-15 puan üzerinde olur" ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?
    Beşiktaş’ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...
    Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım