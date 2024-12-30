TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Ekonomik istikrarda sorumluluklarımız var

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Ekonomik istikrar yönünde önemli mesafe kat ettik ama verimlilik artışında hepimize düşen sorumluluklar var" dedi.

Mali politikaların sıkılaştırılması sonucunda talepte kısmi bir yavaşlama ile birlikte enflasyonun da düşme sürecine girdiğine değinen Leblebici, "Ben yıllık enflasyon rakamlarından ziyade aylık enflasyona bakıyorum çünkü aylık enflasyon rakamları bundan sonraki trendi gösteriyor. Son aylarda aylık enflasyon oranı yüzde 2-2.5 seviyelerine oturmuş durumda, bu da önümüzdeki yıl itibarıyla yıllık yüzde 25'ler civarında bir enflasyon patikasına doğru gittiğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

"KREDİLERDE BÜYÜME İVMESİ BAŞLAR"

Leblebici, "Şimdi artık yatırımların çok ertelenmeyeceği bir döneme girdiğimiz varsayımı altında 2025'in ilk yarısından itibaren kredi cephesinde de büyüme görmeye başlarız" açıklamasını yaptı.

Bugün yabancı yatırım çekmek, dış kaynak sağlamak, Türkiye'ye ilgiyi artırmanın herkesin sorumluluğu olduğuna değinen Leblebici, "Bankacılık sektörü bunun için çabalıyor. TEB olarak biz bu yıl iki ihraç yaptık, 800 milyon dolara yakın sermaye benzeri kredi getirdik. Sermaye yapımızı gelecek büyümeleri destekleyebilmek için güçlendiriyoruz. Her yıl yenilediğimiz sendikasyon kredimiz var. 2025 yılı içinde sendikasyon rakamını artırıp artırmayacağımıza bakacağız ama kendimizi büyüme için hazırlıyoruz" dedi.

Leblebici, 2025 beklentilerini anlatırken global ekonominin etkisiyle, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarının etkisiyle, Türkiye'nin önünde iyi bir dönem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

TEB olarak açık bankacılık uygulamalarını ilk yapan bankalardan biri olduklarını aktaran Leblebici şöyle devam etti:

"Operasyonel süreçlerimizden kredi notlamaya kadar her süreçte yapay zeka projelerini hayata geçiriyoruz. Geliştirdiğiniz yapay zekâ modellerini çıkarım yapabilir hale getiriyorsanız, o zaman gerçek anlamda ilerleme sağlıyoruz. Bu, bütün iş akış sürecini, müşteriyle ilişkiyi dönüştürüyor. Bu konu en çok odaklanacağımız alanlardan biri olacak."



"2025'TE YATIRIMLARA ODAKLANILACAK"

Leblebici, "2025, yatırımlara tekrar odaklanma yılı olacak. Önümüzdeki yıl herkes için büyüme ve kârlılıkları daha iyi hale getirmek ana odak noktası olacak" dedi.

TEB'in kredilerinin yüzde 45'inin kurumsal kredilerden geldiğini belirten Leblebici, "Portföyün yüzde 25'ini bireysel bankacılık ve kalan yüzde 30'unu KOBİ'ler oluşturuyor" diye konuştu. KOBİ kredilerinin payını 2-3 puan daha artırabileceklerini aktaran Leblebici, "2025'te kredilerde reel büyümemiz enflasyonun 10-15 puan üzerinde olur" ifadesini kullandı.