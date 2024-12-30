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İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar değişecek. En düşük tutar kademeli olarak artarken, en yüksek tutar da 20 bin 646 lira olacak. Halen ödenek alanların bir kısmı da yaşanacak bu artıştan etkilenecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?

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    1 Ocak'tan itibaren artacak asgari ücret, işsizlik ödeneğini de yükseltecek. Hem en düşük hem en yüksek ödeme artacak. İşte yeni ödenek ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:

    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)

    NASIL HESAPLANIYOR?
    İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten binde 7.59 damga vergisi kesiliyor.

    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)

    EN DÜŞÜK TUTAR NE OLDU?
    İşsizlik ödeneği son 4 aylık brüt maaş ortalaması üzerinden hesaplandığı için, yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak. Aralık'ta ayrılan asgari ücretlilere 7 bin 940 lira ödenirken, en düşük tutar Ocak sonunda ayrılanlar için 8 bin 536, Şubat'ta ayrılanlar için 9 bin 131, Mart'ta ayrılanlar için 9 bin 727, Nisan'da ve sonrasında ayrılanlar için 10 bin 323 lira olacak.

    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)

    EN ÇOK NE ÖDENECEK?
    İşsizlik ödeneğinde tavan tutar da Ocak ayından itibaren artacak. 15 bin 880 liradan 20 bin 646 liraya yükselecek.

    Asgari ücretlinin maaş hesabı (Takvim Gazetesi)Asgari ücretlinin maaş hesabı (Takvim Gazetesi)

    HALEN MAAŞ ALANLARA NASIL YANSIYACAK?
    İşsizlik maaşında yaşanan artış, halen ödenek alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak. Bu kişilere kalan dönemin ödemesi zamlı yapılacak.

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