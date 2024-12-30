İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu? (AA)



EN ÇOK NE ÖDENECEK?

İşsizlik ödeneğinde tavan tutar da Ocak ayından itibaren artacak. 15 bin 880 liradan 20 bin 646 liraya yükselecek.

Asgari ücretlinin maaş hesabı (Takvim Gazetesi)



HALEN MAAŞ ALANLARA NASIL YANSIYACAK?

İşsizlik maaşında yaşanan artış, halen ödenek alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 40 bin 5 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak. Bu kişilere kalan dönemin ödemesi zamlı yapılacak.

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