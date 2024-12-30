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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren hattı 3 yılda katlanacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki yüksek hızlı demir yolu hatlarını genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak, mevcut 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hat uzunluğunun, 2027'de yüzde 83'lük bir artışla 4 bin 122 kilometreye ulaşacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren hattı 3 yılda katlanacak

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    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de, yüksek hızlı demir yolu hatlarını genişletme çalışmaları kapsamında, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hat uzunluğunun, yüzde 83 artışla 2027'de 4 bin 122 kilometreye ulaşacağını söyledi.

    Uraloğlu, Ankara (Polatlı)- İzmir arasında hızlı demir yolu inşa edildiğini, iki şehir arasındaki seyahatin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini kaydetti. Halkalı-Kapıkule Projesi'ne değinen Uraloğlu, Halkalı- Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya ineceğini vurguladı.

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