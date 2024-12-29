Taslaklara TAKVİM ulaştı: Kamuda yeni dönem! Bürokrasiyi azaltacak ve kamu hizmetini iyileştirecek yeni tedbirler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuya gelen etkin ve hızlı hizmet anlayışı tüm kurumlara ve birimlere yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlayacak yeni tedbirler üzerinde çalışılıyor.

- Bu anlamda değişik taslaklar üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu çalışma kapsamında bakanlıklardaki müsteşarlık görevi geri getirilecek. Bakana bağlı olacak müsteşar işleyişin hızlanmasını ve hizmetlerin daha etkin ulaştırılmasını sağlayacak konumda olacak.

- Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek. Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.

- Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.

- Kamuya memur alımında öncelikli olarak sözleşmeli personel 4b'li memur teşvik edilecek.

- Kurumlara ilk defa memur yerine sözleşmeli personel pozisyonu verilecek, memur kontenjanları naklen atamalarda kullanılacak

- Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine iller arası yer değişikliği ile kurumlar arası geçici görevlendirme imkanı getiriliyor. Böylece eksik personel tamamlanacak, hizmetin aksaması da önlenecek.

- Memurlar için belli şartlar dahilinde disiplin affı da yeniden gündeme gelebilir. Yapılan çalışmalar tamamlandığında değişikliklerle ilgili taslak da kesinleşmiş olacak.