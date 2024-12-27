Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’dan yatırıma devam mesajı!

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazır olduklarını belirterek, 5G'nin ülke ekonomisine yıllık getirisinin 19 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları yatırımın reel değerinin 234.4 milyar lirayı aştığını söyleyen Aksoy "Geçtiğimiz yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite artışı yapılmasını sağladık. Mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümü için bugüne kadar 410 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık" dedi.