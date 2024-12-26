Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık 2024 toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yılın son düzlüğüne girilirken faiz kararı üzerindeki beklentiler, ekonomi çevrelerinde ve piyasalarda hareketlilik yarattı.

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2025'te İndirimler Devam Edecek

JPMorgan'ın analizine göre, TCMB'nin bu ayki toplantıda ölçülü bir faiz indirimi yapması yüksek bir olasılık. Banka, 2025'in ilk çeyreğinde üç ayrı toplantıda 150 baz puanlık indirimlerin gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu süreçte, nisan ayından itibaren her toplantıda 200 baz puanlık indirime gidileceği tahmin ediliyor.