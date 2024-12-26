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Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

Ekonomiyi yakından ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Fatih Karahan’ın liderliğinde Aralık 2024 toplantısını gerçekleştirecek ve politika faizine dair alınan kararı kamuoyuyla paylaşacak.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 06:15 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:04
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık 2024 toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yılın son düzlüğüne girilirken faiz kararı üzerindeki beklentiler, ekonomi çevrelerinde ve piyasalarda hareketlilik yarattı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Banka, Aralık 2024'te TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,5 seviyesine çekmesini bekliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025'te İndirimler Devam Edecek

    JPMorgan'ın analizine göre, TCMB'nin bu ayki toplantıda ölçülü bir faiz indirimi yapması yüksek bir olasılık. Banka, 2025'in ilk çeyreğinde üç ayrı toplantıda 150 baz puanlık indirimlerin gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu süreçte, nisan ayından itibaren her toplantıda 200 baz puanlık indirime gidileceği tahmin ediliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enflasyon Tahmini: Aylık Artış Beklentisi

    JPMorgan, Aralık 2024'te enflasyonun aylık bazda yüzde 1,5 oranında artacağını öngörüyor. Ancak 2025'in ilk çeyreğinde ücret artışları, yönetilen fiyat düzenlemeleri ve otomatik vergi artışları gibi faktörlerin etkisiyle enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık 2024 toplantısını 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Kritik faiz kararı aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

    Bu gelişmeler ışığında gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. JPMorgan'ın tahminleri, TCMB'nin ekonomik koşullara göre esnek bir para politikası izlemeye devam edeceğine işaret ediyor.

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