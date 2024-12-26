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Market etiketlerine asgari ücret zammı! Fırsatçılar yine iş başında

Asgari ücret zammının belli olmasıyla zincir marketler dahil olmak üzere birçok işletmede etiket değişimleri görüldü. Ürünlere asgari ücret zammı yapan marketler sosyal medya kullanıcıları tarafından ifşa edildi. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan denetimlerin yapıldığını ifade ederek "763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmıştır. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmesinin ardından, yapılacak HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:16
Market etiketlerine asgari ücret zammı! Fırsatçılar yine iş başında

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı belli oldu. 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretle çalışanların maaşı 22 bin 104 lira olacak.

    BİM'de gerçekleşen fiyat değişikliği (X)BİM'de gerçekleşen fiyat değişikliği (X)

    24 Aralık akşamı açıklanan zam oranının ardından aralarında üç harfli marketlerin de olduğu birçok zincir market daha zam çalışanın cebine girmeden etiketleri değiştirmeye başladı.

    A101 kahveye bile zam yaptı (X)A101 kahveye bile zam yaptı (X)

    ZİNCİR MARKETLER ETİKET DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI

    BİM, A101, Migros gibi zincir marketlerin etiket değişimi gündem oldu.

    Market etiketlerine asgari ücret zammı!

    Bir gün önce 52 lira olan kahve 65 liraya çıkarken sosyal medya kullanıcıları ayçiçek yağı, sucuk, tereyağı gibi ürünlerde de değişiklik olduğunu söyledi.

    Migros etiket değişimi (X)Migros etiket değişimi (X)

    Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda Çankaya'daki Migros'ta bir çalışanın etiket değişimi yaptığı görüldü.

    Migros etiket değişimi (X)Migros etiket değişimi (X)

    BAKANLIĞIN YAZILI UYARISI

    Ticaret Bakanlığı asgari ücret sonrası fahiş fiyat artışına karşı denetimlere başladıklarını duyurdu. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetimler sonrası birçok işletmeye milyonlarca liralık ceza kesildiğini duyurdu.

    İşte Gürcan'ın o paylaşımı:

    2025 Yılı Asgari Ücret Artışı Sonrası
    Haksız Fiyat Artışı Yapan İşletmelere Geçit Vermiyoruz!

    Ticaret Bakanlığımızca, asgari ücret artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapılmaması yönünde dün kamuoyuna yapmış olduğumuz uyarının ardından, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü 81 Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilmiştir.

    Bu denetimler kapsamında;
    81 ilde toplam 1.283 markette 102.590 ürün incelenmiş, bu ürünlerden 1.403'ünde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2.830.897 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmıştır. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, yapılacak HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

    •Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirilmiştir.

    •İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlenmiş; Antalya'da 25.258, İstanbul'da 20.021 ve Ankara'da 19.826 ürün incelenmiştir.

    •İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulanmıştır.

    •Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya olmuştur.

    Bakanlık olarak, 81 Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizle sahada yoğun şekilde gerçekleştirdiğimiz denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendiriyor, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen her türlü girişime karşı gerekli müdahaleleri ivedilikle yapıyoruz.

    Haksız fiyat artışı uygulamalarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergilenecektir. Adil bir piyasa düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın refahının güvence altına alınması için denetimlerimiz aynı kararlılıkla sürdürülecektir.

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