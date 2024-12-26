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Memura-emekliye enflasyon zammı

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği’nin anketindeki enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.48, memurlara ve emeklilerine de yüzde 12.73 artış göründü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Memura-emekliye enflasyon zammı

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    Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranını gösterecek Aralık enflasyonu Ocak ayının başında açıklanacak. Artış merakla beklenirken, yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Aralık ayı bülteni yayımlandı. Ankette Aralık ayı enflasyonu beklentisi yüzde 2.26'ya geriledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.92 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.98 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.98, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 6.35 enflasyon farkıyla yüzde 12.73 çıkabilecek. En düşük memur aylığı 39 bin 205 liradan 44 bin 197 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 827 liraya yükselecek. Artışa ilişkin bir ipucu da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gelmişti. Ankette ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 çıkmıştı. Bu da göre zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 16.47, memurlar ve emeklilerinde yüzde 12.23 olabileceğini göstermişti.

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