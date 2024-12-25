GSS PRİMİ 2025 ZAMMI | Asgari ücret artışı ile GSS primleri ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası primi kaç lira?

Milyonlarca çalışanın ve asgari ücretlinin merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı sonunda açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücretteki bu artış yalnızca çalışanları değil aynı zamanda sağlık sigortası primi ödeyen vatandaşları da etkiledi.
(Takvim Foto Arşiv)
GSS Primi 2025 Yılı İçin Artış Gösterdi
2025 yılı itibariyle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yeniden belirlenerek bir artış gerçekleştirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yapılan %30'luk zammı duyururken, bu zammın GSS primlerine de yansıdığını bildirdi. GSS primi, 2025 yılı için günlük 600,80 TL'den 781,04 TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, sağlık hizmetlerinden faydalanacak olan milyonlarca vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak bir etki yaratacak.
(Takvim Foto Arşiv)
GSS Nedir?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan bir sigorta sistemidir. Bu sistem, daha önce farklı sosyal güvenlik kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kesimlere eşit ve yaygın bir sağlık güvencesi sunmaktadır. GSS, herkesin ekonomik durumu ve isteği göz önünde bulundurulmadan, sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. Bu düzenleme, sağlık alanında adaletin sağlanmasına yardımcı olmuştur.