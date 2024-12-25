GSS PRİMİ 2025 ZAMMI | Asgari ücret artışı ile GSS primleri ne kadar oldu? Genel Sağlık Sigortası primi kaç lira?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Milyonlarca çalışanın ve asgari ücretlinin merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı sonunda açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücretteki bu artış yalnızca çalışanları değil aynı zamanda sağlık sigortası primi ödeyen vatandaşları da etkiledi.

(Takvim Foto Arşiv) GSS Primi 2025 Yılı İçin Artış Gösterdi 2025 yılı itibariyle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yeniden belirlenerek bir artış gerçekleştirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yapılan %30'luk zammı duyururken, bu zammın GSS primlerine de yansıdığını bildirdi. GSS primi, 2025 yılı için günlük 600,80 TL'den 781,04 TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, sağlık hizmetlerinden faydalanacak olan milyonlarca vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak bir etki yaratacak.