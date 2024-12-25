Bankacılığın Tesla’sı Türkiye’de yapılacak

A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu panelde konuşan İntegral Yatırım GMY İbrahim Taşdoğan, "Ürün bazında bu sene biraz nitelikli yatırımcı tarafında tahvil bono kısmının hareketlendiğini düşünmekteyim" dedi. PhillipCapital GMY Sadrettin Bağcı da "Jeopolitik riskleri fiyatlandırdığımız dönemin sonuna geliyoruz" diye konuştu. İnfo Yatırım GMY Mert Yılmaz, "2025'te daha düşük enflasyon ve faiz, daha yüksek endeks göreceğiz" ifadesini kullanırken; ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz, Türkiye'de ürettikleri teknolojileri önce yakın coğrafyalara, ardından dünyaya ihraç etmek istediklerini belirterek, "Bankacılığın Tesla'sını yapacağız" dedi. Ahlatcı Portföy GM Tonguç Erbay, "Kalifiye personelle birlikte daha bilinçli yatırımcı oluşuyor" derken; A1 Capital GMY Baki Atılal ise "Teknolojiye ayak uyduran önde olacak" ifadesini kullandı.

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