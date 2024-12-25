2025 asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak net asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken, Türk-İş ise masaya oturmadı.

DESTEK 1.000 TL'YE ÇIKTI

Bakan Işıkhan, "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan bin liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu rakamlarla net asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış yapmış olduk. Ayrıca 2002 yılından bu yana da asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

TÜRK-İŞ KATILMADI

Toplantıya katılmayan TÜRKİŞ, taleplerinin 29 bin 583 TL olduğuna dikkat çekerek, "TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu bunun altında yapılacak bir teklif durumunda 'masada yer alınmaması' kararını almıştır" açıklaması yaptı.

İŞVERENE MALİYETİ 30 BİN 556 LIRA

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

ERDOĞAN'DAN ARTIŞ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

HERKESE YANSIYACAK



İŞSİZLİK MAAŞI:

İşsizlik maaşı halen en az 8 bin 1, en çok 16 bin 2 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 10 bin 402 lira, en yükseği de 20 bin 804 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira geçecek.

KIDEM TAZMİNATI:

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.

İHBAR TAZMİNATI:

Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan 10 bin 223, 4 haftalık ihbar tazminatı 15 bin 726 liradan 20 bin 446, 6 haftalık ihbar tazminatı 23 bin 590 liradan 30 bin 670, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya yükselecek.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira rapor parası ödenecek.

ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Doğum izninde olan annelere 112 gün için en az 49 bin 784 rapor parası yani iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu para, asgari ücret zammıyla 64 bin 724 liraya yükselecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yaptığı ödeme 9 bin 925 lira. Bu tutar asgari ücret zammıyla 12 bin 904 liraya yükselecek. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya çıkacak.

STAJYER ÜCRETİ:

Asgari ücret zammıyla özel sektörde staj yapanlara verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 3 bin 315 ya da 6 bin 631 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 11 bin 52 lira verilecek.