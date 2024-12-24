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Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?

Ocak’taki maaş zamları pek çok emeklinin promosyonunu da yükseltecek. Bir üst maaş dilimine geçen emekliler daha yüksek promosyon alabilecek. Taban aylık 15 bin liraya çıkarsa yararlanacak kişiler daha da artacak. Bu hareketlilikle kampanyalar da yenilenecek. İşte merak edilen soruların detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?

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    Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda yeni yılla birlikte yeni perde açılacak. Ocak ayında aylıklara yansıtılacak zam, pek çok emeklinin, dul ve yetimin promosyonunu da yükseltecek. Bu hareketlilikle kampanyalar da güncellenecek.

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    Bankaların promosyon tutarları '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere 4 maaş dilimine farklılık gösteriyor. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    KİMLERE YANSIYACAK?
    Ocak ayında aylıklar artacak. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarında yüzde 16-17, memur emeklilerinde de yüzde 12-13 seviyesinde artış bekleniyor. Bu zam ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolu açılacak.

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    Örneğin; kök aylığı maaşı 19 bin lira olan bir emekli '15 bin- 19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da mevcut kampanyalara göre en az 10 bin, en çok 22 bin lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani mevcut kampanyalara göre en az 12 bin, en çok 24 bin lira promosyon imkanı doğacak.

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    GÖZLER TABAN AYLIKTA
    Ocak ayında halen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması bekleniyor. Eğer bu tutar yüzde 20 zam ile 15 bin liraya ya da daha yukarı bir seviyeye çıkarılırsa, en düşük ödemeyi alan tüm emeklilerin promosyonu yükselecek.

    Şimdi 12 bin 500 lira alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, '10 bin- 14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Eğer taban aylık 15 bin lira ve üstüne çıkarsa, bu kapsamdaki emekliler '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek.

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    İŞTE TUTARLAR
    Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre promosyon aralığı şöyle:
    - 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-17.000 TL promosyon
    - 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon
    - 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon
    - 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

    KAMPANYALAR DEĞIŞECEK
    Ocak ayında emekli aylıklarının yükselmesiyle birlikte kampanyaların da hareketlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası kampanyalar güncellenmişti. Pek çok bankanın Ocak zammı sonrasında da promosyon tutarını artırması bekleniyor. Özellikle Şubat'tan itibaren yeni rakamlar bekleniyor.

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