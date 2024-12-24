Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)
Örneğin; kök aylığı maaşı 19 bin lira olan bir emekli '15 bin- 19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da mevcut kampanyalara göre en az 10 bin, en çok 22 bin lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani mevcut kampanyalara göre en az 12 bin, en çok 24 bin lira promosyon imkanı doğacak.
Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)
GÖZLER TABAN AYLIKTA
Ocak ayında halen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması bekleniyor. Eğer bu tutar yüzde 20 zam ile 15 bin liraya ya da daha yukarı bir seviyeye çıkarılırsa, en düşük ödemeyi alan tüm emeklilerin promosyonu yükselecek.
Şimdi 12 bin 500 lira alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, '10 bin- 14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Eğer taban aylık 15 bin lira ve üstüne çıkarsa, bu kapsamdaki emekliler '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek.
Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)
İŞTE TUTARLAR
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre promosyon aralığı şöyle:
- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-17.000 TL promosyon
- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon
- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon
Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)
KAMPANYALAR DEĞIŞECEK
Ocak ayında emekli aylıklarının yükselmesiyle birlikte kampanyaların da hareketlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası kampanyalar güncellenmişti. Pek çok bankanın Ocak zammı sonrasında da promosyon tutarını artırması bekleniyor. Özellikle Şubat'tan itibaren yeni rakamlar bekleniyor.
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