Örneğin; kök aylığı maaşı 19 bin lira olan bir emekli '15 bin- 19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da mevcut kampanyalara göre en az 10 bin, en çok 22 bin lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani mevcut kampanyalara göre en az 12 bin, en çok 24 bin lira promosyon imkanı doğacak.

Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları kimlere nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi? (AA)

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Ocak ayında halen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması bekleniyor. Eğer bu tutar yüzde 20 zam ile 15 bin liraya ya da daha yukarı bir seviyeye çıkarılırsa, en düşük ödemeyi alan tüm emeklilerin promosyonu yükselecek.

Şimdi 12 bin 500 lira alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, '10 bin- 14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Eğer taban aylık 15 bin lira ve üstüne çıkarsa, bu kapsamdaki emekliler '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek.