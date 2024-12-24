2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

"2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 25 bin TL olur mu? Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?" milyonlarca kişinin merakla yanıtını araştırdığı sorular bu hafta yanıt bulacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birazdan 4. toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geleceği bildirildi.