2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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BU GELİRLER ARTACAK
■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.
■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.
■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.
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■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.
■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.
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HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.
■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.
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DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.