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2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret zammı için verilecek kararda. 2025 asgari ücret için geçerli olacak rakam bu hafta netleşecek. TÜRK-İŞ'in 3. toplantıda dile getirdiği enflasyon + refah payı talebinin ne olacağı merak konusuyken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birazdan toplanacağı bildirildi. Peki 2025 asgari ücret zammı için konuşulan olası senaryolar neler? İşte oranlar ve asgari ücret hesaplaması...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:08
2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    "2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 25 bin TL olur mu? Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?" milyonlarca kişinin merakla yanıtını araştırdığı sorular bu hafta yanıt bulacak.

    Yeni asgari ücret belirleniyor!

    BİRAZDAN TOPLANIYOR

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birazdan 4. toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geleceği bildirildi.

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    VEDAT IŞIKHAN BU HAFTA AÇIKLANACAĞINI DUYURMUŞTU

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin sorulan soruya Bakan Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" ifadelerini kullandı.

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    TÜRK-İŞ'İN ENFLASYON+REFAH PAYI TALEBİ
    19 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. Toplantısının ardından TÜRK-İŞ önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesinin talep etmişti.

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    TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

    Mevcut

    Net: 17.002,12 TL

    Brüt: 20.002,50 TL

    İşverene maliyeti: 23.502,94 TL

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    Yüzde 25 zamlı

    Net: 21.252,65 TL

    Brüt: 25.003,13 TL

    İşverene maliyeti: 29.378,68 TL

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    Yüzde 30 zamlı

    Net: 22.102,76 TL

    Brüt: 26.003,25 TL

    İşverene maliyeti: 30.553,82 TL

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    Yüzde 35 zamlı

    Net: 22.952,86 TL

    Brüt: 27.003,38 TL

    İşverene maliyeti: 31.728,97 TL

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    Yüzde 41.5 zamlı

    Net: 24.058,00 TL

    Brüt: 28.303,54 TL

    İşverene maliyeti: 33.256,66 TL

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    Yüzde 44 zamlı

    Net: 24.483,05 TL

    Brüt: 28.803,60 TL

    İşverene maliyeti: 33.844,23 TL

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    Yüzde 45 zamlı

    Net: 24.653,07 TL

    Brüt: 29.003,63 TL

    İşverene maliyeti: 34.079,26 TL

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    Yüzde 46 zamlı

    Net: 24.823,10 TL

    Brüt: 29.203,65 TL

    İşverene maliyeti: 34.314,29 TL

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    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

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    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
    Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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    BU GELİRLER ARTACAK
    ■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
    ■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.

    ■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
    ■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

    ■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
    ■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.

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    ■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
    ■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.

    ■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
    ■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.

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    HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
    ■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
    ■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.
    ■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
    ■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.

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    DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
    ■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
    ■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.

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