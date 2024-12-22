Tapuda yapay zeka dönemi başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yoğunluğu fazla 96 tapu müdürlüğünde bazı işlemlerde yapay zeka kullanılıyor. Bu kapsamda yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı. Robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor. Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanıyor.

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