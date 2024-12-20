Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı dün yapıldı. Toplantıda rakam konuşulmazken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirterek, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu. Yeni asgari ücret için ilk teklif ise TÜRK-İŞ'ten geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücrete zam talebini, Asgari Ücret Komisyonu üyelerinin kararlaştırıp imza altına aldıkları karar metnini koydukları zarfı açarak kamuoyuna duyurdu. Atalay, hem komisyon üyelerinin hem de TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu'nun kararı olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah payı istediklerini kaydetti. Atalay, talep ettikleri asgari ücretin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Atalay, "Bu rakamı verirlerse orada oluruz, imza atarız. Vermezlerse orada olmayız" dedi.

İŞVERENİN SINIRI 23 BİN TL

Kulislerde işveren kanadının asgari ücretin en fazla 23 bin olabileceğine ilişkin görüşe sahip olduğu konuşuluyor. Bu noktada gözler hükümete çevrildi. Rakamın 23 bin-25 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor.