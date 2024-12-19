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‘Ev’leniyoruz! TÜİK: Kasımda 153 bin 14 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
‘Ev’leniyoruz! TÜİK: Kasımda 153 bin 14 konut satıldı

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    Türkiye genelinde konut satış sayısı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.6 artarak 153 bin 14 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e çıktı. 11 aylık satış rakamı, 2023 yılının tamamını aştı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 315.7 artarak 21 bin 804'e çıktı. İpotekli satış, toplam satışın yüzde 14.2'sini oluşturarak 2023 Haziran'dan bu yana en yüksek paya ulaştı. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen kredili konut satışları ise yıllık bazda yüzde 21.3 azalarak 135 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

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