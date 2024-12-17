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E-ticarette yeni dönem! Olası fiyat artışları ve kayıt dışılığın önünü geçilecek

1 Ocak’ta başlayacak uygulamanın en az bir yıl ertelenmesini, oranların da değiştirilmesini isteyen sektör yetkilileri, hazırlıkladıkları raporu Beştepe’ye sundu.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
E-ticarette yeni dönem! Olası fiyat artışları ve kayıt dışılığın önünü geçilecek

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    E-ticaret sektöründe olası fiyat artışları ve kayıt dışılığı önlemek için harekete geçen sektör temsilcileri, önerilerini içeren raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. 1 Ocak 2025'te e-ticaret sektöründe devreye girecek olan peşin vergi kesintisi uygulamasının sektöre zarar vereceğini belirten sektör temsilcileri, raporda bu durumdan 420 bin küçük işletmenin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

    TALEP 1 OCAK 2026 SONRASI
    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar tarafından sunulan raporda, sektörün düzenlemeye uyum için zamana ihtiyacının bulunduğu kaydedilirken, düzenlemenin en erken 1 Ocak 2026 sonrasına ertelenmesi talep edildi. Dosyada ayrıca binde 1 ile 5 arasında bir tevkifat oranının, sektörün dengesini ve sürdürülebilirliğini destekleyebileceği, ancak daha yüksek oranların sektör üzerinde maliyet baskısı oluşturacağı ifade edildi.

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