E-ticarette yeni dönem! Olası fiyat artışları ve kayıt dışılığın önünü geçilecek

E-ticaret sektöründe olası fiyat artışları ve kayıt dışılığı önlemek için harekete geçen sektör temsilcileri, önerilerini içeren raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. 1 Ocak 2025'te e-ticaret sektöründe devreye girecek olan peşin vergi kesintisi uygulamasının sektöre zarar vereceğini belirten sektör temsilcileri, raporda bu durumdan 420 bin küçük işletmenin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

TALEP 1 OCAK 2026 SONRASI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar tarafından sunulan raporda, sektörün düzenlemeye uyum için zamana ihtiyacının bulunduğu kaydedilirken, düzenlemenin en erken 1 Ocak 2026 sonrasına ertelenmesi talep edildi. Dosyada ayrıca binde 1 ile 5 arasında bir tevkifat oranının, sektörün dengesini ve sürdürülebilirliğini destekleyebileceği, ancak daha yüksek oranların sektör üzerinde maliyet baskısı oluşturacağı ifade edildi.