Antalya’ya yabancı ziyaretçi akını: Nüfusunun 7 katını ağırladı!

Yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor kıran Antalya, 11 ayda nüfusunun 7 katından fazla kişiyi misafir etti. Yaklaşık 2 milyon 365 bin nüfusa sahip Antalya'ya bu yılın 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 16 milyon 606 bin 501 yabancı turist geldi.

Antalya'da turist sayısının yıl sonunda 17 milyonu aşması bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gelecek yıl 18-19 milyon turisti rahatlıkla görme imkanımız var" dedi.