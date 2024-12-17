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Alışverişe yılbaşı dopingi! Perakende sektöründe yılbaşı hareketliliği piyasalara yansıdı

Hem indirim kampanyaları hem yılbaşı hareketliliği piyasalara yansıdı. Bu ay perakende sektöründe satışlarda yüzde 20-25 artış beklenirken, e-ticarette de 450 milyar liralık ciro göründü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Alışverişe yılbaşı dopingi! Perakende sektöründe yılbaşı hareketliliği piyasalara yansıdı

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    Yeni yıla sayılı günler kala alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Hem Kasım'da başlayıp bu ay devam eden kampanyalar hem de yılbaşı alışverişleri piyasaları canlandırdı.

    HEDİYELİK EKONOMİSİ
    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hediyelik ürünlerin yılbaşı dönemindeki alışverişlerde öne çıktığını belirterek, "Teknoloji ürünler de artık hediyelik ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra deneyim ürünleri de... Sadece ürün değil hizmet ürünleri de artık hediye olarak kabul ediliyor. Otel konaklaması, bilet gibi. Çikolata, çiçek, yılbaşı paketleri ve yılbaşı hediyeleri ekonomiye çok büyük canlılık getirecek" ifadesini kullandı. Bu dönemin perakendenin en önemli dönemi olduğunu aktaran Sinan Öncel, şunları kaydetti: "Kasım ve Aralık perakende sektörünün en önemli iki ayıdır. Kasım ayı için iyi geçti diyebiliriz. Aralık ayının da iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim için adetsel satışlar önem taşıyor. Toplam adet satışlarında bu dönemde yüzde 20-yüzde 25 gibi artış olmasını öngörüyoruz."

    ARALIK 2023'ÜN İKİ KATI
    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Kasım ayında başlayan yoğun indirim kampanyalarının Aralık ayı boyunca da devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kampanyaların bu ay da devam ettiğini dikkate aldığımızda, 2023 Aralık'a kıyasla yaklaşık 2 katı bir büyüme ile Aralık 2024'ün yaklaşık 450 milyar liralık işlem hacmiyle kapanacağını değerlendirmekteyiz. Özellikle yaklaşan yılbaşı süreci alışveriş döneminin dinamosunu oluşturacak. Bu ay beklediğimiz 450 milyar liralık alışverişin 200 milyar lirasının 23-31 Aralık haftasında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

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