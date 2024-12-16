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Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret yok!

Ticaret Bakanlığı, İsrail limanlarından veya bu ülke menşeli, Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasına dahil olmayan hiçbir yükün Türkiye limanlarına indirilmesine ya da İsrail'e gönderilmek üzere Türkiye limanlarından herhangi bir malın yüklenmesine izin verilmediğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı: İsrail ile ticaret yok!

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    Ticaret Bakanlığı, İsrail limanlarından veya bu ülke menşesi taşıyan, Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasına dahil olmayan hiçbir yükün Türkiye limanlarına indirilmesine veya limanlardan İsrail'e gitmek üzere herhangi bir malın yüklenmesine müsaade edilmediğini bildirdi. Bakanlık hazırladığı bilgi notunda sorulara yanıt verdi:

    İSRAİL'İN 7 EKİM 2023 SALDIRILARI SONRASINDA TİCARET DEVAM EDİYOR MU?
    İsrail ile ticaret 7 Ekim 2023-2 Mayıs 2024 arasında yüzde 32 azalmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 30, İsrail'den ithalatı ise yüzde 43.4 azalış kaydetmiştir. İsrail'e hiçbir savunma ürünü, askeri amaçlı ürün ticareti ve eğitim iş birliği yapılmamıştır. 9 Nisan 2024 itibariyle 54 ürün grubundaki bin 19 ürünün İsrail'e ihracatı kısıtlanmıştır. İsrail'in ateşkese yanaşmaması, BM kararlarını dikkate almaması ve sivillere yardımları engellemesi karşısında, 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ithalat ve ihracat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur.

    ÜRÜNLER FİLİSTİN'E NASIL GİDİYOR?
    İsrail, üçüncü ülkelerin Filistin ile yaptığı ticareti yalnız Gazze özelinde, savaş gerekçesiyle yasaklamıştır. Bugün itibarıyla, Batı Şeria'ya mal tedariki uluslararası anlaşmalar altında mümkün olabilmektedir.

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