Mücadele sürüyor: Kayıt dışına 4.3 milyar TL ceza!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul'da soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) bu yılki fiyat güncellemeleriyle ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme fiyatlarında yapılan artışın 1.97 milyar lira, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme fiyatlarında yapılan artışın 166 milyon lira, tedavi giderlerinde yapılan artışların ise 234 milyar lira olduğunu ifade etti. Işıkhan, "Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için ciddi artışlar yapılmıştır" dedi.

96 BİN ÇALIŞAN TESPİT EDİLDİ

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin, bakanlığın en temel önceliklerinden birisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu kapsamda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, veri paylaşımı, risk ve sektör odaklı denetimler, AB ile ortak yürütülen projelerle kayıtlı istihdamı destekleyici faaliyetler yürütüldüğünü anlattı. Işıkhan, şöyle konuştu:

"Özellikle son 3 yıl içinde yapılan denetimlerde 417 bin 629 iş yeri ve 3 milyon 329 bin 761 çalışan denetlenmiş olup, 2 bin 655 iş yerinin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 96 bin 134 çalışanın ise kayıt dışı istihdam edildiği tespit edilmiştir. İş yerlerine yaklaşık 4.3 milyar lira prim ve idari para cezası uygulanmıştır."