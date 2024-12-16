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Fırsatçıya gözaltı! Maliye'den kartelleşmeye geçit yok

Maliyetlerinin artmamasına rağmen fiyatları yükselten ve karteleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar incelemeye alındı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Fırsatçıya gözaltı! Maliye’den kartelleşmeye geçit yok

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı. Risk Analiz Merkezi'nce yürütülen çalışmalarda, geriye dönük 5 yıllık süre için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan, bilanço ve gelir tablosu ortalamaları çıkarıldı ve sektörel kârlılık trendleri tespit edildi.

    Kâr marjını sektör ortalamalarının üzerinde artırırken bunu beyan edilen mali kâra yansıtmayan mükellefler tek tek belirleniyor. Ayrıca sektör eğilimlerinin dışında beyan ve mali tablo rakamlarına sahip mükellefler de riskli olarak değerlendiriliyor. Riskli görülen ve sektör ortalamalarının altında satış kârlılığıyla çalışan mükellefler de kayıt dışılık yönüyle ele alınıyor. Analizlerde, her sektörün yarattığı parasal büyüklükler banka ve ödeme kuruluşları üzerinden alınan verilerle tahlil ediliyor. Firmaların KDV matrahları, alış-satış ile e-fatura bilgileri de analiz ediliyor.

    FİYATLARA TAKİP
    Yurt dışı fiyatları ülke içindeki fiyatların oldukça altında kalan, bu durum alış bedeli, gümrük, depolama, nakliye ve vergi maliyetleri itibarıyla açıklanabilecek düzeyin çok üzerinde olan ürünler de saptanıyor.

    VERGİ İNCELEMESİ YAPILACAK
    Bakan Mehmet Şimşek, fiyatlarını sürekli artıran mükelleflerin, maliyetlerini şişirmek ya da sahte belge kullanmak gibi hukuka aykırı yollarla vergilerini ödemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Suni şekilde fiyatlarını yüksek tutma gayesinde olan işletmeler vergi incelemesine sevk edilecek. Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullananlara fırsat vermeyeceğiz."

    Elde edilecek inceleme sonuçları, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu gibi ilgili diğer kamu kuruluşlarına da iletilecek. Şimşek, "ürün fiyatlarını sürekli artıran ve düşük vergi beyanında bulunanlar için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

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