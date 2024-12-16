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Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli?

2024’te emeklilik başvurusu yapanlar, güncelleme katsayısının etkisiyle 2025’te emekli olacaklardan yüzde 30 daha fazla maaş alacak. Özel sektörde çalışanlar 31 Aralık’a kadar dilekçe vererek imkandan yararlanacak. Şartları tamamlayanların merak ettiği soruların yanıtları...

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli?

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    Emekli olmayı planlayan 300 bin kişinin gözü, 2024- 2025 emekli maaş farkına çevrildi. Maaş farkının ne kadar olacağından emeklilik dilekçesi için son tarihe kadar pek çok sorunun yanıtı merak ediliyor.

    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)

    2024-2025 MAAŞ FARKI NEDEN KAYNAKLANIYOR?
    2024 yılında emekli maaş hesabı yapılırken, 2023 yılı güncelleme katsayısı ve 2024 yılındaki emekli zamları dikkate alınıyor. 2023 yılındaki yüzde 4.5'lik gelişme hızı ve yüzde 64.77'lik TÜFE oranı dikkate alınınca, güncelleme katsayısı 1.6612 seviyesinde uygulanıyor. 2024'ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına yüzde 86.16'lık kümülatif zam oranı da ekleniyor.

    Emekliliğini 2025'e bırakacaklar ise 2024 yılında yapılan yüzde 86.16'lik kümülatif zam oranından faydalanamayacak. 2025 yılı için öngörülen güncelleme katsayısının ise 1.4605 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 ve 2025 yılı maaş hesaplamalarına bakıldığında bu iki yıla ait yaklaşık yüzde 30 maaş farkı oluşuyor.

    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)

    KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?
    2024-2025 yılı emekli maaşları farkı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre yaklaşık 140 bini kamu işçisi olmak üzere yaklaşık 300 bin emekli adayını ilgilendiriyor. Kamuda çalışan memurlar ise bu maaş farkından etkilenmiyor.

    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)

    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?
    Özel sektörde çalışanlar 31 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2025'te tamamlanarak 31 Aralık 2024 tarihi üzerinden emekli maaşları hesaplarına yatırılacak.

    Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'inde maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2024 yılı emeklisi sayılacak.

    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)

    FARKI GİDERMEK İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?
    2024-2025 emekli maaş farkının giderilmesi için bir düzenleme yapılması beklenmiyor.

    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)

    YOĞUN BAŞVURU BEKLENİYOR MU?
    Şimdiden hareketlenmeye başlayan emeklilik başvurularının son güne doğru artması bekleniyor. 400 bin civarında EYT'linin bu yıl emekliliğini isteyebileceği ifade ediliyor. Bu durumda emeklilik rakamlarının 2 milyonu bulabileceği hesaplanıyor.

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