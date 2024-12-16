Emekli olmayı planlayan 300 bin kişinin gözü, 2024- 2025 emekli maaş farkına çevrildi. Maaş farkının ne kadar olacağından emeklilik dilekçesi için son tarihe kadar pek çok sorunun yanıtı merak ediliyor.

Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli? (AA)



2024-2025 MAAŞ FARKI NEDEN KAYNAKLANIYOR?

2024 yılında emekli maaş hesabı yapılırken, 2023 yılı güncelleme katsayısı ve 2024 yılındaki emekli zamları dikkate alınıyor. 2023 yılındaki yüzde 4.5'lik gelişme hızı ve yüzde 64.77'lik TÜFE oranı dikkate alınınca, güncelleme katsayısı 1.6612 seviyesinde uygulanıyor. 2024'ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına yüzde 86.16'lık kümülatif zam oranı da ekleniyor.

Emekliliğini 2025'e bırakacaklar ise 2024 yılında yapılan yüzde 86.16'lik kümülatif zam oranından faydalanamayacak. 2025 yılı için öngörülen güncelleme katsayısının ise 1.4605 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 ve 2025 yılı maaş hesaplamalarına bakıldığında bu iki yıla ait yaklaşık yüzde 30 maaş farkı oluşuyor.