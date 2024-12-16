Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar! "Tohumda kendine yeten ülkeyiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu an Türkiye'nin dünya ile bağlantısı kesilse dahi hiçbir ülkeden bir tane tohum bile almadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

Yumaklı, "Son 22 yılda tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1.3 milyon tona çıkardık. Böylece bitkisel üretimde kullandığımız sertifikalı tohumların yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldik Ayrıca ürettiğimiz tohumları 117 ülkeye ihraç ediyoruz. Tohum gen bankalarımızda toplam 121 bin 515 tohum örneğini muhafaza ediyoruz. Şu an tüm dünya ile bağlantımız kesilse bile, hiçbir ülkeden hiçbir tohum almadan tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumdayız" dedi.