Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimani Avrupa’nın zirvesinde!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2-8 Aralık tarihlerinde, günlük ortalama bin 352 uçuşla Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak, zirvedeki yerini koruduğunu bildirdi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporunu değerlendiren Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı da günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını söyledi. Uçuş yoğunluğundaki başarının uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam ettiğini vurgulayan Uraoğlu, "EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde, Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" dedi.

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