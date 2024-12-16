Bakan Kurum açıkladı: 1.331 personel alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 331 personel alacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611 sözleşmeli, 720 de kadrolu memur alınacak. İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.