Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , ikinci kez bugün toplanacak.

Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)



ÇERÇEVE ÇİZİLİYOR

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Toplantıda 'geçim maliyeti' masaya yatırılacak.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor. İlk toplantıya başkanlık eden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı analiz ederek hem işçinin hem işverenin memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.