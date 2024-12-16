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Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak?

Yeni asgari ücret için bugün yapılacak toplantıda ekonomik veri ve raporlar komisyonla paylaşılacak. Çalışanların geçim maliyeti de masaya yatırılacak. Sıra pazarlık aşamasına gelecek. İşte merak edilen soruların yanıtları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak?

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    Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün toplanacak.

    Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)

    ÇERÇEVE ÇİZİLİYOR
    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Toplantıda 'geçim maliyeti' masaya yatırılacak.

    Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor. İlk toplantıya başkanlık eden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı analiz ederek hem işçinin hem işverenin memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)

    'ALIM GÜCÜ' VURGUSU
    Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarını dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz" demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, şöyle konuşmuştu:

    "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz."

    Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)Asgari ücrete geçim zammı: Bugünkü toplantıda neler konuşulacak? Hangi veriler masaya yatırılacak? (AA)

    KARAR NASIL VERİLECEK?
    Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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