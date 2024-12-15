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Yeni rota Türkiye! Bakan Ersoy: "81 ilde 12 ay turizm"

Turizmde 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyleyen Bakan Mehmet Ersoy sezonu 12 aya yayacak plan yaptıklarını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Yeni rota Türkiye! Bakan Ersoy: 81 ilde 12 ay turizm

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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefine güçlü şekilde ilerlediğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken soru ve eleştirileri yanıtlayan Ersoy, şu mesajları verdi:

    DÜNYADA 5: Türkiye ağırladığı ziyaretçi sayısı bakımından dünyada 5, turizm gelirinde 7'inci sırada. 2024 yılı sonu için yukarı yönlü güncellediğimiz 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri hedeflerimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz.

    12 AYLIK SEZON: 12 aya ve 81 vilayete yayılması çok önemli. Bu bağlamda Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz ve bu yeni dönemin amiral gemisi "Geleceğe Miras" projesi... 224 kazımızı dâhil ettiğimiz proje ile arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapmış olacağız.

    22 ÜCRETSİZ HALK PLAJI: 17 ayrı noktadaki ücretsiz halk plajları sayısı 2025'te 22 plaja çıkartıyoruz. Plajlar söz konusu olduğunda temizlik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik rekabette öne çıkmanın anahtarıdır. Mavi Bayrak, bu başlıklardaki başarınızı küresel olarak ilan ettiğiniz en saygın ve kabul gören uygulamadır. 567 plajı Mavi Bayrak ödülüne sahip olan ülkemiz 2024'te de dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü korumuş, bu anlamda başarısını perçinlemiştir. (Betül USTA)

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