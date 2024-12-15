Memurun geliri artıyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak

Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor. Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplam 950 bin çalışan söz konusu düzenlemeden faydalanabilecek. Yeni düzenleme ile bu haklar daha da genişletiliyor. Böylece sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurların yararlandığı haklarda yararlanabilecek.

MAAŞLAR ARTACAK

Bunların başında yıllık izin haklarının devredilmesi, aylıksız izin gibi konular da geliyor. 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. Memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak. Sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurlar gibi kademe yükselmesi haklarından yararlanacak. Bu durum personelin maaşını artırırken bir pandan da emekli aylığı ve ikramiyesine katkı yapacak.