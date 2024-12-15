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Günlük bin 352 uçuş! Avrupa’nın lideri yine İstanbul Havalimanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

İstanbul Havalimanı’nın 2-8 Aralık tarihleri arasında günlük ortalama bin 352 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemiz ise günlük ortalama 2 bin 511 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.” dedi.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:11 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:11
Günlük bin 352 uçuş! Avrupa’nın lideri yine İstanbul Havalimanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

İÇİNDEKİLER

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 12 Aralık tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

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    Bakan Uraloğlu, söz konusu raporda 2-8 Aralık döneminde Avrupa havalimanlarında gerçekleşen hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.

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    SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVALİMANI LİSTEDE

    İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 352 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'mız günlük ortalama 662 uçuş ile aynı listede 10. sırada yer aldı." dedi.

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    TÜRKİYE GÜNLÜK 2 BİN 511 UÇUŞ İLE AVRUPA'DA 6. SIRADA

    EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." diye konuştu.

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