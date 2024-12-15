Günlük bin 352 uçuş! Avrupa’nın lideri yine İstanbul Havalimanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

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TÜRKİYE GÜNLÜK 2 BİN 511 UÇUŞ İLE AVRUPA'DA 6. SIRADA

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." diye konuştu.