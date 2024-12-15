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İzinsiz kriptoya geçit yok

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de izni olmadan hizmet sunmayı sürdüren 50'den fazla kripto para borsasının internet sitesine erişim engeli getirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
İzinsiz kriptoya geçit yok

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    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de izni olmadan hizmet sunmayı sürdüren 50'den fazla kripto para borsasının internet sitesine erişim engeli getirdi. Uzmanlar kararın yatırımcıları koruma amacı taşıdığına işaret ediyor. SPK'nın yayınladığı bültende, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulundukları tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştirdikleri belirlenen internet sitelerine gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi. Bu gerekçelerle 108 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerin 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturdu.

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