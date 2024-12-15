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Esnafa düşük prim! TESK Başkanı Palandöken'den SGK primi açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Zaten ödeyemiyorlar. Sıkıntının en büyüğü de bundan sonra artacak. Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte SGK primleri de artıyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Esnafa düşük prim! TESK Başkanı Palandöken’den SGK primi açıklaması

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    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Zaten ödeyemiyorlar. Sıkıntının en büyüğü de bundan sonra artacak. Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte SGK primleri de artıyor. Ancak en düşük primin en düşük basamaktan olması ile basamak kalktı; ama netice itibarıyla en düşüğü 6 bin 500 lira civarında. Şimdi yeniden değerlendirme oranında ve gelecek asgari ücretteki artış nedeniyle de bu primler aynı şeklide artacak. Bu primleri düzenli ödeyenlere yüzde 5 teşvik veriliyordu, bu da yüzde 4'e düşürülüyor. Dolayısıyla zamanında yatırılmasını teşvik için yapılan bir şeyin yüzde 5'ten yüzde 4'e çekilmesi de zor oluyor. Bu SGK priminin esnaf, sanatkar bölümünün en azından daha düşük seviyede olması çok önemli" dedi.

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