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Engelliye hızlı emeklilik! Başvurular SGK'ya yapılacak

Sosyal güvenlik mevzuatımızda bulunan engelli emekliliği yeni yasal düzenleme ile değiştiriliyor. Yeni yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Engellilerin emeklilik işlemleri hızlanacak, 2008 öncesi ve sonrası fark ortadan kalkacak, başvurular SGK’ya olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Engelliye hızlı emeklilik! Başvurular SGK’ya yapılacak

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    Sosyal güvenlik mevzuatımızda bulunan engelli emekliliği yeni yasal düzenleme ile değiştiriliyor. TBMM gündeminde olan torba kanundaki değişiklik ile 2008 öncesi ve sonrasında engelliler için emeklilik şartları eşitlenmiş olacak. Yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olan ve vergi indirimi alan sigortalılar yaş şartı olmadan belli bir süre ve primi tamamlayarak emekli oluyor. Bu sigortalıların 2008 öncesi ve sonrasında sigortalı olmaları dolayısıyla farklı oranlar ve şartlar uygulanıyordu. Yeni yasa bunları ortadan kaldıracak. Yeni yasa memurlar ve Bağ- Kur'lular'ı kapsamazken SSK'lı engelli çalışanları ilgilendiriyor. Yeni yasa ile SSK'lılar için 2008 öncesi ile 2008 sonrası farklar kaldırılıyor. 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların işlemlerde vergi indirim belgeleri yerine çalışma gücü kaybı oranlarına bakılacak. Süreçler kısalacak. Daha önce maliye sağlık kurulunun kararı aranırken yasa çıktığında SGK sağlık kurulunun kararı kabul edilecek. Daha önce kişinin yaşadığı sağlık sorunları ayrı ayrı değerlendirilip iş gücü kaybı toplanarak bulunuyordu. Şimdi sigortalının yaptığı işle ilgili tamamen çalışma gücü kaybına bakılacak ve yüzde 40 şartı aranacak.

    ŞARTLAR DEĞİŞTİ
    31 Aralık 2008 öncesi sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik şartları, %40-49 engellilik oranı olanlar için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim günü. %50-59 engellilik oranı olanlar için ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 prim günü olarak değişiyor. RAPORLAR GEÇERLİ
    Şu anda vergi indirimi raporu olanlar emeklilik başvurularında SGK sağlık kurullarından yeni bir iş gücü kaybı raporu alacak. Ancak, mevcut raporları ile vergi indiriminden yararlanmaya devam edecekler.

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