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Trafikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigorta yüzde 10 arttı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10’a varan artış kararı alındı, teminatlar yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Trafikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Sigorta yüzde 10 arttı

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    1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

    ENGELLİLERE İNDİRİM
    Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak. Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının %2'sinden az olmayacak.

    TEMİNATLAR YÜKSELTİLDİ
    Motorlu Araç Sahipleri için araç başına maddi giderler 200 bin liradan 300 bine, kaza başına ise 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Kişi başına sağlık giderleri 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya, kaza başına sağlık giderleri 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya yükseldi. Sakatlanma ve ölümde kişi başına tutar 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya, kaza başına ise 9 milyon liradan 13.5 milyon liraya çıktı.

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