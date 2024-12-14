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Rekabet Kurulu, Google'a 2.6 milyar TL ceza verdi

Rekabet Kurulu, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojisi hizmetlerinde Google'ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere başlattığı soruşturmayı tamamladı. Rekabet Kurulu, Google’a rekabet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.6 milyar liralık idari para cezası verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Rekabet Kurulu, Google’a 2.6 milyar TL ceza verdi

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    Rekabet Kurulu, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojisi hizmetlerinde Google'ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurul, Google'ın bazı pazar faaliyetleri nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi ve 2.607.563.963,59 TL idari para cezası uygulanmasını hükmetti. Google'ın belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Soruşturma kapsamında, Google'ın YouTube reklam envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (DSP) üzerinden satın alınmasına yönelik kısıtlamalar getirdiği ve bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından doğrulama ve ölçümleme yapılmasını engellediği iddiaları incelendi. Google, bu konuda "Nitelikli YouTube DSP'lerinin" envantere erişimini garanti eden bir taahhüt sundu. Rekabet Kurulu, bu taahhüdü kabul ederek ilgili iddialar hakkında soruşturmayı sonlandırdı. Google'ın çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği ve bu yapıyı rakiplerini zorlaştıracak şekilde kötüye kullandığı da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kurul, Google'ın "talep tarafı platformu (DSP) hizmetleri" ve "yayıncı reklam sunucusu hizmetleri" alanlarında hakim durumda olduğunu belirledi. Kurul, DSP pazarında Google'ın hakimiyetini kötüye kullandığına dair yeterli bulguya rastlamazken, yayıncı reklam sunucusu pazarında kendi arz tarafı platformlarına (SSP) haksız avantaj sağladığını ve rakiplerin rekabet etmesini zorlaştırdığını tespit etti.

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