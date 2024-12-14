PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İs"fark" isyanı! İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Zam teklifi CHP oylarıyla kabul edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
İsfark isyanı! İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115’e varan zam

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü. Zam teklifi CHP oylarıyla kabul edildi. Buna göre Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücret de 270 liradan 500 liraya yükseltildi.

    SEMTE GÖRE FİYAT
    Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltildi. Yeni tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor
    Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza