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Gel bakalım ‘Koç’um! Sosyal medyadan yaşam koçluğu yapanlar vergiye takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi ve benzeri danışmanlık hizmetlerinden gelir elde eden ancak bu kazançlarını beyan etmeyen kişilere yönelik vergi denetimlerini artırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Gel bakalım ‘Koç’um! Sosyal medyadan yaşam koçluğu yapanlar vergiye takıldı

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    Ekonomi yönetiminin kayıt dışı kazançla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda sosyal medyada hızla artan yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon ve terapi gibi hizmetlerden kazanç elde eden hesaplar mercek altına alındı. İnternet üzerinden yürütülen bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi faaliyetlerden gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan ya da eksik bildirenlere yönelik çalışma başlatıldı. Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk belirlendi. Bakanlıkça ilk aşamada 2022-2023 yıllarında bu alanda faaliyet gösterenlere yönelik denetim gerçekleştirilirken kayıt dışı bırakılan kazançlar ortaya çıkarılıyor.

    UYUMLU OLAN AZ ÖDEYECEK

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Şimşek, "Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak" dedi.

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