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Elektriklide rekor yılı! Son 2 yılda 6 binden 154 bine ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç sayısının son 2 yılda 6 binden 154 bine ulaştığını belirterek, "Şarj istasyonlarımızın yaklaşık yarısı yeşil şarj istasyonu, şarj için tükettiğimiz elektriğin dörtte üçü yenilenebilir enerjiden karşılanıyor" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Elektriklide rekor yılı! Son 2 yılda 6 binden 154 bine ulaştı

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç sayısının son 2 yılda 6 binden 154 bine ulaştığını belirterek, "Şarj istasyonlarımızın yaklaşık yarısı yeşil şarj istasyonu, şarj için tükettiğimiz elektriğin dörtte üçü yenilenebilir enerjiden karşılanıyor" dedi. Yılmaz yaptığı değerlendirmede "Şarj soketi sayımız 3 binlerden 26 bine ulaşmış durumda. Ayrıca elektrikli araç başına düşen soket gücü ve hızlı (DC) soket sayısı açısından Avrupa birincisiyiz. Şarj ağımızın 3'te birini DC hızlı soketler oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık her 6 elektrikli araca bir şarj soketi düşüyor, AB ortalaması ise 13. Daha da önemlisi elektrikli araçlarımızın tamamen yenilenebilir enerji ile şarj edilebilmesini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik" dedi. (Barış ŞİMŞEK)

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