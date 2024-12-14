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Asgari ücrette ikinci randevu! Zam pazarlığı başladı

Asgari ücret tespit komisyonu 16 Aralık pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. Bu toplantıda tarafların bazı rakamlar üzerinde pazarlık yapması da bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak toplantıda asgari ücret için yüzde 25'ten yüzde 45'e kadar çok farklı zam senaryoları masaya gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Asgari ücrette ikinci randevu! Zam pazarlığı başladı

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    Asgari ücret tespit komisyonu 16 Aralık pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. Bu toplantıda tarafların bazı rakamlar üzerinde pazarlık yapması da bekleniyor. Pazartesi günü yapılacak toplantıda asgari ücret için yüzde 25'ten yüzde 45'e kadar çok farklı zam senaryoları masaya gelecek. Ocak 2024'te asgari ücret zammı, yapılan görüşmeler sonrasında yüzde 49.11 olarak belirlendi. 2023 yılı yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak ölçüldü. Merkez Bankası tahminlerine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olacak. Enflasyon rakamlarındaki gelişmeleri asgari ücret zam pazarlığında önemli bir veri olarak değerlendirilecek. Öte yandan ilk teklifin geçtiğimiz yıl olduğu gibi işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilmesi bekleniyor. 2023 yılı asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantının ardından rakam telaffuz edilmişti.16 Aralık 2024 tarihinde yapılacak toplantı ardından gelen mesajlar önümüzdeki sürece ışık tutacak.

    KAÇ LİRA OLACAK

    %20 zam: 20 bin 402,40 TL

    %25 zam: 21 bin 252,40 TL

    %30 zam: 22 bin 102,60 TL

    %35 zam: 22 bin 952,70 TL

    %40 zam: 23 bin 802,80 TL

    %45 zam: 24 bin 652,90 TL

    %50 zam: 25 bin 503 TL

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