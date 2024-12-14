Altın enflasyonu yendi!

Türkiye'de ve dünyada 'güvenli liman' olarak görülmesiyle dünyanın en popüler yatırım araçları arasında yer alan altın 2023'ün ardından 2024'te de yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gram altın 2024'ün 11 ayında yüzde 52.5 değer kazanarak 3.000 liranın üzerine çıktı. Sene başında 13.400 lira civarında olan tam altın fiyatı ise 20 bin lirayı geçti Altındaki yüzde 52.5'lik yükseliş tüketici enflasyonunu geride bıraktı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 47.09'a gerilerken, 2024 genelinde TÜFE'deki artışın yüzde 44-45 aralığında gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmaması durumunda altın son 2 yılda üst üste yıllık bazda yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış olacak.

İKİ KEZ YAŞANDI

2023'te enflasyon yüzde 64.77'ye yükselirken gram altındaki değer artışı yüzde 76.13'ü bulmuştu. 2022'de gram altın fiyatı yüzde 41.87 yükselse de bu yükseliş yüzde 64.27'lik enflasyonun altında kalmıştı. 2014- 2024 döneminde yani son 10 yılda gram altındaki yükseliş sadece 2022 ve 2014 yıllarında enflasyonun altında kaldı.

DOLAR BAZINDA YÜZDE 31

ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından kazanımlarının bir kısmını geri verse de altının ons fiyatı da yıl genelinde iyi bir performans gösterdi. Altın böylece dolar bazında da yatırımcısına 2024 başına göre yüzde 30'un üzerinde getiri sağlayarak 2.700 doları geçti. Altındaki yükselişte yıl genelinde merkez bankalarının artan talebi ve Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla ABD tahvillerinde getirilerin

GELECEK YIL NE BEKLENİYOR

Goldman Sachs 2025 için 3.000 dolarlık ons fiyatı hedefini korurken, Fed'in beklenenden az faiz artırması durumunda bu tahminini düşürebileceğini açıkladı. Wells Fargo ise son bilgi notunda 2025 sonu için beklentisinin 2.800- 2.900 dolar aralığında olduğunu bildirdi. Bank of America da 2025'in ikinci yarısında 3.000 doların görülmesini beklediğini açıklayarak altınla ilgili en olumlu tahminlerden birisini yayımladı.