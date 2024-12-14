Almanya’da yoksulluk arttı

Almanya'da 17,5 milyondan fazla insanın yoksulluk sınırında bir geliri olduğu açıklandı. Pek çok hane gelirinin üçte birinden fazlasını konut masraflarına harcıyor. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yapılan araştırmada 5.4 milyon insanan daha yoksulluk sınırına geldiği görüldü. Böylece yoksul sayısı resmi verilere göre 17.5 milyon kişi oldu. Bu sayının daha fazla olduğu konuşuluyor. Almanya'da yoksulluğun tanımı 'insanların ortalama gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olması' şeklinde yapılıyor. Ortalama 1.770 euro emekli aylığı alan bir Alman 900 euro kira ödüyor. Kalan 870 eurosu ise 1.016 euroluk yoksulluk sınırının altında.

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