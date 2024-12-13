Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, 200’ü aşkın yenilikçi ürün geliştirdi

Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kuruluşundan bu yana perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200'ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdi. Bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi başarıyla tamamlayan merkezin, UFUK AVRUPA kapsamındaki 2 projesi 2022'de TÜBİTAK tarafından "eşik üstü" olarak ödüllendirildi. SAP4MA Projesi de Hamburg'da 2024- Euripides Inovasyon ödülü aldı.

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