Gençlere davet var! Türk Telekom "Büyük Veri Kampı" ile dijital dönüşüm yolculuğunu başlatıyor

Türk Telekom, veri bilimi ve veri mühendisliği teknolojileri alanında kariyer hedefleyen gençleri büyük veri dünyasına davet ediyor. Gençlerin erken dönem kariyer gelişimine destek sağlamak ve uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirilen Büyük Veri Kampı'na başvurular başladı. 27 Ocak- 7 Şubat'ta online ve yüz yüze eğitimlerle düzenlenecek kamp, gençlere veri bilimi ve mühendisliği alanında erken kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, "Dijitalleşen dünyanın en büyük kaynaklarından biri olan veriye yatırım yaparak, genç yetenekleri kazanmayı ve geleceğin veri uzmanlarını yetiştirmeyi önemli adım olarak görüyoruz" dedi. Çalışmayan ve staj yapmayan, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversiteden en fazla bir yıl önce mezun olmuş gençler veya yüksek lisans öğrencileri 18 Aralık'a kadar başvurabilecek.

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