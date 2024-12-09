Türksat 6A 2025’te hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "2025'in ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Türkiye'nin sadece bir haberleşme uydusu üreterek 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Türksat 6A, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturmaya da katkı sağlayacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde Türkiye, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak."