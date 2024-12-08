Gün içinde en düşük 10.010,57 puanı, en yüksek 10.098,10 puanı gören BIST 100 endeksi , günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 10.081,00 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 151,40 puan ve yüzde 1,38 kazançla 11.089,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.