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8 Aralık piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi %1,46 değer kazandı

8 Aralık Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,05 puan artarak 10.081,00 puandan kapandı. Altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 17 bin lira oldu. İşte piyasalarda gün sonu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 20:33
8 Aralık piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi %1,46 değer kazandı

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BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Gün içinde en düşük 10.010,57 puanı, en yüksek 10.098,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 10.081,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,96 ve hizmetler endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 151,40 puan ve yüzde 1,38 kazançla 11.089,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 637 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 637 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 17 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,04, bileşik getirisi de yüzde 41,65 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 70,8 dolardan işlem görüyor.

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