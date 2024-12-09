Sanat dolu sezon: Türk Telekom’dan Prime Kahve Konserleri!

Türk Telekom, teknolojiyle sanatı harmanladığı ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleriyle İstanbullulara deneyimler sunmaya devam ediyor.

AKM'de cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Kahve Konserleri serisi, Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda piyanist Gökhan Aybulus'un resitaliyle yeni sezonuna başladı. Konserler, yeni döneminde klasik müzik tutkunlarını farklı tema ve repertuvarlarla ağırlamaya devam ederken, solo resital projeleriyle müzik topluluklarına da yer verecek. Konserler boyunca Prime müşterileri, biletlerde yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.